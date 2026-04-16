मध्यप्रदेश में ’37 रूटों’ का सर्वे पूरा, रूरल एरिया में दौड़ेंगी 25 बसें

बसों के संचालन के साथ स्टैंड के लिए एक व्यवस्थित प्लेट फार्म के लिए डिपो के रूप में जगह का आवंटन किया जा रहा है। साथ बसों को सुरक्षित रखने के साथ ही उनका सही से संचालन हो इसके लिए परिवहन कार्यालय के पास ही 2.40 हेक्टेयर जगह देखी गई है। इसकी कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। पीथमपुर में जगह देखी गई है। यहां भी जल्द ही मुहर लग जाएगी। जिससे कि धार और पीथमपुर में बसों को खड़ा कर उनकी देख रख की जा सके। इंदौर संभाग के सभी जिले में द्वितीय चरण में कार्य होगा जिसमें 771 रूट रहेंगे और 1706 बसों का सड़कों पर संचालन किया जाएगा।