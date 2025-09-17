सबसे ज्यादा ‘डिसिप्लिनड’ लोग कहां के होते हैं? सुनिए पीएम मोदी की जुबानी

PM Modi: मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त तकनीकि खामी के कारण कुछ लोगों को दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान पीएम ने कहा शायद वहां सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आप कितनी ही दूर क्यों न हो आपके दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जिसके बाद मोदी-मोदी के नारे लगने लगे।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'शायद वहां सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आप कितनी ही दूर क्यों न हो आपके दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जिसके बाद मोदी-मोदी के नारे लगने लगे। जो यहां के टेक्निशिन मदद करते सकते हैं। तो करें आदरवाइज...। ये मध्यप्रदेश के लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वाभाव रहा है। और यहां भी मुझे दर्शन हो रहे हैं।'
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब देखते हैं कि मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है। मां अगर बीमार होती है तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार मांओं-बहनों को समर्पित है। एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और धीरे-धीरे बड़ी बन जाती हैं।
आगे पीएम ने कहा कि भारत मां की आन-बान-शान से बड़ा कुछ नहीं। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित हो। देश की मर-मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबकुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। वे चाहते थे कि देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत की इस यात्रा 4 स्तंभ है। नारी शक्ति, गरीब, युवा और किसान।