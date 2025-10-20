दिवाली पर बड़े भाई को बेरहमी से मार डाला, पूरे गांव में छाया मातम

धार जिले की बाकानेर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम अजंदा है। बाकानेर पुलिस चौकी के उप निरीक्षक प्रशांत पाल ने मीडिया को बताया कि शनिवार रात को दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। यहां के राहुल पिता जगदीश गोयल (23 वर्ष) का दो साल बड़े भाई से विवाद हो गया। घर में होने वाले खर्च और शराबखोरी को लेकर आए दिन विवाद प्रमुख कारण बताया जा रहा है।