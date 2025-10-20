दिवाली पर बड़े भाई को बेरहमी से मार डाला, पूरे गांव में छाया मातम

Crime News: दिवाली की खुशियों के बीच मध्यप्रदेश के धार जिले में दिल दहला देने वाली घटना हो गई। ग्राम अजंदा में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी। अब पूरे गांव में मातम पसर गया है। सोमवार को भी पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।
धार जिले की बाकानेर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम अजंदा है। बाकानेर पुलिस चौकी के उप निरीक्षक प्रशांत पाल ने मीडिया को बताया कि शनिवार रात को दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। यहां के राहुल पिता जगदीश गोयल (23 वर्ष) का दो साल बड़े भाई से विवाद हो गया। घर में होने वाले खर्च और शराबखोरी को लेकर आए दिन विवाद प्रमुख कारण बताया जा रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अजंदा बस स्टैंड के पास सीमेंट रोड पर छोटे भाई ने बड़े भाई राजू के बाल पकड़े और सड़क पर बार-बार सिर पटका। इसके बाद राजू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। छोटा भाई फरार हो गया था, जिसे 24 घंटे में ही पकड़ लिया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल से पूछताछ जारी है। कोर्ट खुलने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल दिवाली के मौके पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग