Akshat Ke Upay: जानें चावल का एक दाना कैसे बदल सकता है आपकी किस्मत, होगी बरकत, आएंगी खुशियां ही खुशियां

भोपालPublished: Apr 04, 2023 05:50:19 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Akshat Ke Upay: Use Rice in shiv puja like this to be rich: आपको बता दें कि धार्मिक कार्यों में ही नहीं बल्कि कुछ ज्योतिष उपायों में भी अक्षत के बारे में विस्तार से बताया गया है। अक्षत के इन उपायों से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है, हर कष्ट मिट जाता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें आखिर कैसे चावल का एक दाना आपकी किस्मत बदल सकता है। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, यह लेख शास्त्रों और लोक मान्यताओं पर आधारित है...