Nirjala Ekadashi Parana Time 2026: कल सुबह 5:25 बजे से व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, जानिए क्या खाकर तोड़े उपवास

Nirjala Ekadashi Parana Muhurat: ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सबसे कठिन और फलदायी मानी जाने वाली 'निर्जला एकादशी' का महाव्रत श्रद्धा के साथ पूरा होने को है। लेकिन सनातन धर्म में जितने नियम व्रत रखने के हैं, उतने ही कड़े नियम व्रत खोलने यानी 'पारण' के भी हैं। अगर आप भी इस साल निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) का उपवास रख रहे हैं, तो पारण के समय और नियमों का विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार, यदि सही समय और सही विधि से पारण न किया जाए, तो 24 घंटे की कठिन तपस्या और भूखे-प्यासे रहने की मेहनत पर पानी फिर सकता है।