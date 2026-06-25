Sarvarth Siddhi Yog: सर्वार्थसिद्धि योग और राजयोग का संयोग, विवाह व शुभ कार्यों के लिए बने विशेष मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय से सुबह 7:21 बजे तक चर चौघड़िया रहेगा। इसके बाद लाभ और अमृत चौघड़िया क्रमशः सुबह 10:47 बजे तक शुभ फल देने वाले माने गए हैं। दोपहर 12:29 से 2:12 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा। शाम 5:37 बजे से सूर्यास्त तक पुनः चर चौघड़िया का समय रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज अनुसार इन अवधियों में नए कार्यों की शुरुआत, निवेश, खरीदारी और मांगलिक आयोजन किए जा सकते हैं।