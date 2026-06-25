25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Sarvarth Siddhi Yog: सर्वार्थसिद्धि योग और राजयोग का संयोग, विवाह व शुभ कार्यों के लिए बने विशेष मुहूर्त

Panchang 26 June 2026: 26 जून 2026 के पंचांग के अनुसार सर्वार्थसिद्धि योग, राजयोग और सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। जानिए विवाह, मांगलिक कार्य, यात्रा और निवेश के शुभ मुहूर्त, राहुकाल तथा दिशा शूल की पूरी जानकारी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 25, 2026

26 June 2026 Panchang

Sarvarth Siddhi Yog : सर्वार्थसिद्धि योग, राजयोग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अनुराधा नक्षत्र, चंद्र राशि परिवर्तन (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

26 June 2026 Panchang: 26 जून 2026 का पंचांग कई शुभ संयोग लेकर आया है। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सर्वार्थसिद्धि योग (Sarvarth Siddhi Yog), सिद्ध योग और राजयोग का प्रभाव रहेगा, जिससे विवाह, मांगलिक कार्य, निवेश और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए विशेष शुभ मुहूर्त बनेंगे। वहीं राहुकाल और दिशा शूल को देखते हुए यात्रा संबंधी कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दिनभर बनेंगे कई शुभ चौघड़िये (Panchang 26 June 2026)

द्रिक पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय से सुबह 7:21 बजे तक चर चौघड़िया रहेगा। इसके बाद लाभ और अमृत चौघड़िया क्रमशः सुबह 10:47 बजे तक शुभ फल देने वाले माने गए हैं। दोपहर 12:29 से 2:12 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा। शाम 5:37 बजे से सूर्यास्त तक पुनः चर चौघड़िया का समय रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज अनुसार इन अवधियों में नए कार्यों की शुरुआत, निवेश, खरीदारी और मांगलिक आयोजन किए जा सकते हैं।

सर्वार्थसिद्धि योग और राजयोग का मिलेगा लाभ

आज सुबह 6:15 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक महापात योग रहेगा। हालांकि शाम 7:16 बजे से अनुराधा नक्षत्र के साथ सर्वार्थसिद्धि योग प्रारंभ होगा, जो अगले सूर्योदय तक प्रभावी रहेगा। इसी अवधि में रात 10:33 बजे तक राजयोग भी रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे योगों में आरंभ किए गए कार्यों को शुभ माना जाता है।

राहुकाल और दिशा शूल का रखें ध्यान

शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं पश्चिम दिशा में दिशा शूल होने के कारण पश्चिम की ओर यात्रा टालना बेहतर माना गया है। यदि यात्रा अत्यावश्यक हो तो परंपरागत उपाय करके प्रस्थान किया जा सकता है।

तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति

द्वादशी तिथि रात 10:23 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। विशाखा नक्षत्र शाम 7:16 बजे तक प्रभावी रहेगा, फिर अनुराधा नक्षत्र का प्रवेश होगा। सिद्ध योग सुबह 11:39 बजे तक रहेगा, उसके बाद साध्य योग शुरू होगा।

चंद्रमा दोपहर 12:33 बजे तक तुला राशि में रहेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कई राशियों के मनोभाव, निर्णय क्षमता और कार्यशैली पर देखने को मिल सकता है।

विवाह और शल्य चिकित्सा के लिए अनुकूल समय

पंचांग के अनुसार अनुराधा नक्षत्र में विवाह के शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा चिकित्सा और विशेष रूप से शल्य चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए भी यह नक्षत्र अनुकूल माना गया है। यही कारण है कि कई लोग महत्वपूर्ण कार्यों की योजना आज के दिन के अनुसार तय कर सकते हैं।

आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि और नामाक्षर

दोपहर 12:33 बजे तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला रहेगी, जबकि इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी। शाम 7:16 बजे तक जन्मे शिशुओं का नक्षत्र विशाखा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा। नामकरण के लिए 'ते', 'तो', 'न' और 'नी' अक्षर शुभ माने गए हैं।

तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की विशेषताएं

तुला राशि के जातक सौम्य, कलाप्रेमी और संतुलित स्वभाव के माने जाते हैं। इन्हें यात्रा, सौंदर्य और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि रहती है। न्यायप्रियता और तार्किक सोच इनकी प्रमुख पहचान होती है।

वहीं वृश्चिक राशि के लोग दृढ़ इच्छाशक्ति वाले, मेहनती और साहसी माने जाते हैं। शोध, सुरक्षा सेवाओं, कृषि, खनिज व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के शुभ योगों का लाभ लेने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, दान-पुण्य तथा सत्संग करना विशेष फलदायी माना गया है।

Nirjala Ekadashi 2026: त्रिवेणी योग में इन 5 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत, जानें ज्योतिषीय भविष्यफल

ये भी पढ़ें
Nirjala Ekadashi 2026 Date and Time

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 02:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Sarvarth Siddhi Yog: सर्वार्थसिद्धि योग और राजयोग का संयोग, विवाह व शुभ कार्यों के लिए बने विशेष मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rahu Ketu Gochar Effects: राहु-केतु और शनि की चाल से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें क्या कहता है ज्योतिष

Jupiter Transit 2026, . Rahu Ketu Transit
धर्म/ज्योतिष

Brahma Gyan Meaning: राजा अजातशत्रु ने कैसे तोड़ा ऋषि बालाकि का अहंकार? जानिए ब्रह्मज्ञान क्या है

Raja Ajatashatru Rishi Balaki Story
धर्म और अध्यात्म

Nirjala Ekadashi Daan Evening Muhurat: निर्जला एकादशी पर शाम 05:30 बजे से रहेगा दान का खास मुहूर्त

Nirjala Ekadashi Puja Vidhi
धर्म और अध्यात्म

Nirjala Ekadashi 2026: तुलसी पूजा का महत्व, जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक उपाय

Tulsi Puja on Nirjala Ekadashi
धर्म और अध्यात्म

Nirjala Ekadashi Aarti 2026: भगवान विष्णु आरती के बिना अधूरी मानी जाती है निर्जला एकादशी की पूजा

Nirjala Ekadashi Aarti Lyrics
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.