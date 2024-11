Benefits Of Feeding Bread To Cow: गाय को क्यों खिलाते हैं पहली रोटी, जानिए इसका महत्व

पहली रोटी खिलाने का धार्मिक महत्व (Religious importance of feeding the first bread) धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को देवी का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास करते हैं। गाय को पहली रोटी खिलाने से देवी-देवता खुश होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है। इसे धार्मिक कर्मकांडों और पूजा-पाठ के समय भी विशेष स्थान दिया गया है।

गाय के दूध के फायदे (Benefits of cow’s milk) गाय का दूध सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा गया का दूध पीता है उसमें गाय बच्चे जैसी फुर्ती होती है। साथ ही गाय के स्वस्थ रहने से उसके दूध, दही, मक्खन और घी का सेवन करने वाले परिवार को भी पोषण मिलता है। इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाकर उसकी देखभाल और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। गाय का गोबर और मूत्र पर्यावरण के लिए बेहद उपयोगी होता है।