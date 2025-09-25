बेंगानी अध्यक्ष, खटेड़ बने मंत्री

तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम (टीपीएफ), बेंगलूरु वेस्ट की 2025-26 की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तेरापंथ भवन, विजयनगर में साध्वी संयमलता ठाणा-4 के सान्निध्य में संपन्न हुआ। समारोह में अध्यक्ष ललित बेंगानी ने नई टीम की घोषणा की। डॉ. प्रकाश छाजेड़, संजय मालू उपाध्यक्ष, कौशल खटेड़ मंत्री, आशीष सिंघी संगठन मंत्री, दीक्षा जैन, सुमित धारेवा, दीपिका जैन, विवेक सेठिया सहमंत्री, आशुतोष नाहर कोषाध्यक्ष, दीपिका जैन संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाए गए। टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिम्मत मांडोत ने टीपीएफ की आवश्यकता, उद्देश्य और गतिविधियों की जानकारी दी।साध्वी संयमलता ने नई टीम को प्रेरित किया कि वे आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े रहकर व्यावसायिक उन्नति और सामाजिक सेवा, दोनों में आगे बढ़ें। इस अवसर पर 15 से अधिक तपस्वियों का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में सदस्यों ने आपसी नेटवर्किंग को मजबूत किया। संचालन मंत्री कौशल खटेड़ ने किया तथा धन्यवाद दीक्षा जैन ने दिया। मौके पर एम.सी. बलडोटा, पुष्पराज चोपड़ा, जितेंद्र आंचलिया, मंगल कोचर, कमलेश चोपड़ा आदि मौजूद थे।