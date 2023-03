Chaitra Navratri Ke Upay: नवरात्रि के छठे दिन करें इन चीजों का दान, बनने लगेगा हर बिगड़ा काम

भोपाल
Published: Mar 27, 2023

Chaitra Navratri Ke Upay Donate this thing on the sixth day of Navratri: ऐसे में यदि मां के अलग-अलग स्वरूपों को देखते हुए नौ दिन तक अलग-अलग चीजों का दान करने से लाभ मिलता है। आज नवरात्रि का छठा दिन है, ऐसे में प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे पत्रिका.कॉम के इस लेख में आपको बता रहे हैं कि आज यानी नवरात्रि के छठे दिन आपको किन चीजों का दान करने से लाभ होगा?