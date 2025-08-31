Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal: 7 सितंबर को चार घंटे तक पूर्ण चंद्र ग्रहण, जानिए भारत में कब से कब तक रहेगा सूतक काल

Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal: सितंबर 2025 में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। खगोलविदों ने इसे “ब्लड मून” नाम दिया है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा।