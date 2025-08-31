Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal: 7 सितंबर को चार घंटे तक पूर्ण चंद्र ग्रहण, जानिए भारत में कब से कब तक रहेगा सूतक काल

Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal: सितंबर 2025 में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। खगोलविदों ने इसे “ब्लड मून” नाम दिया है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा।
इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम है, लेकिन पंचांग के अनुसार सही तिथि 7 सितंबर 2025 है। ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा और देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। यानी इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट रहेगी।
क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। शास्त्रों के अनुसार, चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस हिसाब से सूतक काल दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से ही प्रारंभ हो जाएगा।
यह चंद्र ग्रहण न केवल भारत में बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल और चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय पूजा-पाठ, हवन या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर न निकलने, नुकीले औजारों के प्रयोग और भोजन बनाने से बचने की सलाह दी जाती है।
यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर लग रहा है। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि पूर्णिमा श्राद्ध और पितृकर्म सूतक काल शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए।
खगोल विज्ञान के अनुसार, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और चंद्रमा लाल या काला दिखाई देने लगता है। यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है।