Chhath puja date 2020: जानिए छठ पूजा की तारीख, नहाय-खाय, खरना, व्रत नियम और पूजा विधि...

छठ पूजा का महापर्व इसी माह यानि नवंबर 2020 में है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख त्‍योहारों में से एक है। ऐसे में 4 दिवसीय छठ पूजा का पर्व 18 नवंबर से शुरू हो जाएगा, वहीं इस बार छठ पूजा 20 नवंबर को पड़ रही है। दरअसल छठी माई की पूजा का महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्‍व होता है।

मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन हैं। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाय से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्‍योहार का समापन उषा अर्घ्‍य के साथ होती है।

4 दिवसीय छठ पूजा पर्व Chhath Puja 2020 : कब क्या?

इस वर्ष यह त्योहार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को नहाय खाय, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 21 नवंबर को उषा अर्घ्‍य के साथ इसका समापन होगा, इन 4 दिनों तक सभी लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इन 4 दिनों में छठ पूजा से जुड़े कई प्रकार के व्‍यंजन, भोग और प्रसाद बनाए जाते हैं।

IMAGE CREDIT: Chhath Puja 2020 Special and list of Chhath Puja Samagri

पहला दिन : 18 नवंबर को नहाय खाय...

छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की षष्‍ठी से शुरू हो जाती है। इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्‍ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है, जो कि इस बार 18 नवंबर को है। इस दिन घर में जो भी छठ का व्रत करने का संकल्‍प लेता है वह, स्‍नान करके साफ और नए वस्‍त्र धारण करता है। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेते हैं, आम तौर पर इस दिन कद्दू की सब्‍जी बनाई जाती है।

दूसरा दिन : 19 नवंबर को खरना...

नहाय खाय के अगले दिन खरना होता है। इस दिन से सभी लोग उपवास करना शुरू करते हैं. इस बार खरना 19 नवंबर को है। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ (घी, आटे से बना प्रसाद) बनाया जाता है. साथ ही फल, सब्जियों से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है।

तीसरा दिन : 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य...

हिंदू धर्म में यह पहला ऐसा त्‍योहार है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्घ्‍य वाले दिन शाम के पूजन की तैयारियां की जाती हैं। इस बार शाम का अर्घ्‍य 20 नवंबर को है। इस दिन नदी, तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।

छठ पूजा 2020 मुहूर्त ...

20 नवंबर (संध्या अर्घ्य) सूर्यास्त का समय :17:25:26

21 नवंबर (उषा अर्घ्य) सूर्योदय का समय :06:48:52