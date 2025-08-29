देवा ओ देवा गणपति देवा की मची है धूम, गणेश उत्सव के हो रहे हैं आयोजन

इधर, गार्गी क्लब अलवर का दो दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ। जिसमें पहले दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर क्लब की सदस्य ने भजनों पर प्रस्तुति दी। शिव नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। दूसरे दिन गणेश उत्सव रंग और गुलाल से मनाया जिसमें सभी सदस्यों ने गणेश जी की विसर्जन आरती उतारी। मां काली और हनुमान जी की झांकी विशेष रूप से पसंद की गई। अंत में विसर्जन की यात्रा निकाली गई और जयसमंद में ले जाकर के गणेश जी को विसर्जित किया गया। गार्गी क्लब की अध्यक्ष श्वेता शेखावत ने बताया क कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब सदस्य प्रिया अग्रवाल, प्रिया खंडेलवाल, सरिता खंडेलवाल एवं मीतू अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा ।