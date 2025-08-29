देवा ओ देवा गणपति देवा की मची है धूम, गणेश उत्सव के हो रहे हैं आयोजन

मराठी वेशभूषा में महिलाओं ने भजनों पर किया नृत्यअलवर. महाराष्ट्र में खास तौर से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी पर्व अलवर में भी उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह पर पांडाल सजे हुए हैं जहां सुबह व शाम को भक्तिमय कार्यक्रम हो रही हैं। अलवर के महिला क्लब भी इस आयोजन को भक्तिभाव के साथ मना रहे हैं। जिसमें क्लब की महिलाएं मराठी वेशभूषा पहनकर शामिल हो रही हैं और परंपरागत रूप से गणपति के विसर्जन की यात्रा भी निकाल रही हैं।
मैत्री क्लब की ओर से निजी होटल में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित किया गया। पारंपरिक ढोल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भजन गायक विजय ने भक्तिपूर्ण गीतों ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की सबसे प्यारी झलक छोटे-छोटे बाल गणेश थे, जिनकी उपस्थिति ने पूरे आयोजन को और भी खास बना दिया। आयोजन स्थल पर बना भव्य बप्पा पंडाल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा
इस आयोजन में क्लब की अध्यक्ष मोनिका खन्ना, उपाध्यक्ष चांदनी भंसाली, सलाहकार अनुरंजिता गुप्ता, सचिव गीता साधवानी, कोषाध्यक्ष शालिनी बख्शी, और प्रशासक पूनम प्रधान व स्वाति गोयल ने मिलकर काम किया और आयोजन को सफल बनाया।
इधर, गार्गी क्लब अलवर का दो दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ। जिसमें पहले दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर क्लब की सदस्य ने भजनों पर प्रस्तुति दी। शिव नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। दूसरे दिन गणेश उत्सव रंग और गुलाल से मनाया जिसमें सभी सदस्यों ने गणेश जी की विसर्जन आरती उतारी। मां काली और हनुमान जी की झांकी विशेष रूप से पसंद की गई। अंत में विसर्जन की यात्रा निकाली गई और जयसमंद में ले जाकर के गणेश जी को विसर्जित किया गया। गार्गी क्लब की अध्यक्ष श्वेता शेखावत ने बताया क कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब सदस्य प्रिया अग्रवाल, प्रिया खंडेलवाल, सरिता खंडेलवाल एवं मीतू अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा ।