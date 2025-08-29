Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म-कर्म

देवा ओ देवा गणपति देवा की मची है धूम, गणेश उत्सव के हो रहे हैं आयोजन

मराठी वेशभूषा में महिलाओं ने भजनों पर किया नृत्यअलवर. महाराष्ट्र में खास तौर से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी पर्व अलवर में भी उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह पर पांडाल सजे हुए हैं जहां सुबह व शाम को भ​क्तिमय कार्यक्रम हो रही हैं। अलवर के महिला क्लब [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Aug 29, 2025

मराठी वेशभूषा में महिलाओं ने भजनों पर किया नृत्यअलवर. महाराष्ट्र में खास तौर से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी पर्व अलवर में भी उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह पर पांडाल सजे हुए हैं जहां सुबह व शाम को भ​क्तिमय कार्यक्रम हो रही हैं। अलवर के महिला क्लब भी इस आयोजन को भ​क्तिभाव के साथ मना रहे हैं। जिसमें क्लब की महिलाएं मराठी वेशभूषा पहनकर शामिल हो रही हैं और परंपरागत रूप से गणपति के विसर्जन की यात्रा भी निकाल रही हैं।

मैत्री क्लब की ओर से निजी होटल में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित किया गया। पारंपरिक ढोल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भजन गायक विजय ने भक्तिपूर्ण गीतों ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की सबसे प्यारी झलक छोटे-छोटे बाल गणेश थे, जिनकी उपस्थिति ने पूरे आयोजन को और भी खास बना दिया। आयोजन स्थल पर बना भव्य बप्पा पंडाल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा

इस आयोजन में क्लब की अध्यक्ष मोनिका खन्ना, उपाध्यक्ष चांदनी भंसाली, सलाहकार अनुरंजिता गुप्ता, सचिव गीता साधवानी, कोषाध्यक्ष शालिनी बख्शी, और प्रशासक पूनम प्रधान व स्वाति गोयल ने मिलकर काम किया और आयोजन को सफल बनाया।

ये भी पढ़ें

डोली मीणा: तीरंदाजी में सपनों को साकार करती एक संघर्षशील कहानी
समाचार
image

इधर, गार्गी क्लब अलवर का दो दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ। जिसमें पहले दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर क्लब की सदस्य ने भजनों पर प्रस्तुति दी। शिव नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। दूसरे दिन गणेश उत्सव रंग और गुलाल से मनाया जिसमें सभी सदस्यों ने गणेश जी की विसर्जन आरती उतारी। मां काली और हनुमान जी की झांकी विशेष रूप से पसंद की गई। अंत में विसर्जन की यात्रा निकाली गई और जयसमंद में ले जाकर के गणेश जी को विसर्जित किया गया। गार्गी क्लब की अध्यक्ष श्वेता शेखावत ने बताया क कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब सदस्य प्रिया अग्रवाल, प्रिया खंडेलवाल, सरिता खंडेलवाल एवं मीतू अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा ।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2025 06:25 pm

Published on:

29 Aug 2025 06:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / देवा ओ देवा गणपति देवा की मची है धूम, गणेश उत्सव के हो रहे हैं आयोजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.