Dhanishta Nakshatra: धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, जानिए इनकी खासियत

Dhanishta Nakshatra: ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। हर नक्षत्र की अपनी-अपनी खासियत है। धनिष्ठा नक्षत्र 23 वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह को माना गया है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के ऊपर मंगल ग्रह का खास प्रभाव रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग मंगल के प्रभाव के कारण बहुत मेहनती और साहसी माने जाते हैं। इस नक्षत्र को धन और सौभाग्य देने वाला भी माना गया है। आइए जानते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की खासियत के बारे में।