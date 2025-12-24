विश्व सनातन महापीठ हरिद्वार : 2032 तक बनेगा वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र

विश्व सनातन महापीठ को एक समग्र सनातन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत—

● विश्व का प्रथम “सनातन संसद भवन”

● वेद मंदिर एवं वेदागार

● गुरुकुल एवं प्रशिक्षण केंद्र (2000 विद्यार्थियों की क्षमता)

● 108 यज्ञशालाएँ

● 108 संत निवास

● 1008 भक्त एवं यात्री आवास

● देशी गौसंरक्षण केंद्र

● सनातन टाइम म्यूजियम

● विशाल धर्मसभा मैदान (लगभग 10,000 की क्षमता)

● 108 तीर्थ स्थलों का प्रतीकात्मक परिक्रमा पथ सहित ध्यान केंद्र, विशाल भोजनालय, पुस्तकालय, शोध संस्थान और अन्य सहायक संरचनाएँ विकसित की जाएँगी।