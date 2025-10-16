Dhanteras 2025 : धनतेरस की शाम न करें ये 5 गलतियां, वरना घर से दूर हो सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras 2025: हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस 2025 का त्योहार बड़ी धूमधाम से 18 अक्टूबर (शनिवार) को मनाया जाएगा। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह दिन दीपावली की शुरुआत का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। जैसे सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, दीपक और धनिया के बीज। कहा जाता है कि इन चीजों की खरीदारी से कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है और घर में स्थायी सुख-संपन्नता आती है।