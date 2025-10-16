Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Dhanteras 2025 : धनतेरस की शाम न करें ये 5 गलतियां, वरना घर से दूर हो सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras 2025 : धनतेरस 2025 का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ शुभ चीजें खरीदना तो जरूरी है, लेकिन शाम के समय की गई 5 गलतियां लक्ष्मी-कुबेर की कृपा रोक सकती हैं। जानें क्या न करें धनतेरस पर।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 16, 2025

Dhanteras 2025

Dhanteras 2025 (photo- gemini ai)

Dhanteras 2025: हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस 2025 का त्योहार बड़ी धूमधाम से 18 अक्टूबर (शनिवार) को मनाया जाएगा। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह दिन दीपावली की शुरुआत का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। जैसे सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, दीपक और धनिया के बीज। कहा जाता है कि इन चीजों की खरीदारी से कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है और घर में स्थायी सुख-संपन्नता आती है।

लेकिन इसी दिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे बचना जरूरी है, वरना मां लक्ष्मी और कुबेर देव रुष्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं वो 5 बातें जिन्हें धनतेरस की शाम भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

धनतेरस की शाम झाड़ू लगाना

धनतेरस की शाम घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए इस दिन झाड़ू का उपयोग सूर्यास्त के बाद न करें।

नमक का दान न करें

ज्योतिषविदों का कहना है कि शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर से सुख-शांति चली जाती है। साथ ही, यह राहु के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे घर में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है।

पैसा या उधार न दें

धनतेरस पर किसी को भी पैसा या वस्तु उधार में देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर में लक्ष्मी-कुबेर का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जो लोग इस दिन धन उधार देते हैं, उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है।

तामसिक भोजन से बचें

इस शुभ अवसर पर लहसुन, प्याज या मांसाहार जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धनतेरस का पुण्य घट जाता है और देवी-देवताओं की कृपा नहीं मिलती। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें।

खाली बर्तन न खरीदें

धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि बर्तन खाली न खरीदें। नए बर्तन घर लाते समय उसमें थोड़ा पानी, गुड़ या खील-बताशे जरूर रखें। ऐसा करने से समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Oct 2025 12:00 pm

Published on:

16 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Dhanteras 2025 : धनतेरस की शाम न करें ये 5 गलतियां, वरना घर से दूर हो सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण ‘पंकज धीर’ की इस दुर्लभ मंदिर में होती है पूजा, 8 फुट ऊंची प्रतिमा की होती है अराधना

Actor Cancer Death news, bollywood death news, cancer news, Mahabharat Fame Karna death, Pankaj Dheer, Pankaj Dheer death news, Pankaj Dheer Death Reason,
धर्म-कर्म

Premanand Maharaj : भगवान की मूर्ति खरीदते समय क्या मोल-भाव करना सही है? प्रेमानंद महाराज से जानें

Premanand Maharaj
धर्म-कर्म

Aarti ka Sahi Tarika: खड़े होकर करें आरती या बैठकर? जानिए आरती करने का क्या होता है नियम

Aarti ka sahi tarika
धर्म-कर्म

Karwa Chauth 2025 Puja: करवा चौथ के बाद करवा माता की फोटो का क्या करना चाहिए? जानिए

Karwa Chauth 2025
धर्म-कर्म

करवा चौथ विशेष: एक्सीडेंट के बाद पति के आधे शरीर ने काम करना बंद किया, तो पत्नी ने संभाला

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.