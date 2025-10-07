Dhanteras 2025: जानिए क्यों मनाई जाती है धनतेरस, एक प्राचीन कथा जो आज भी प्रासंगिक है

Dhanteras 2025 Date: भारतीय परंपरा में हमेशा से ही स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। यही कारण है कि पुरानी कहावत 'पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया' आज भी लोगों की सोच में गहराई से रची-बसी है। इसी सोच के अनुरूप दीपावली की शुरुआत भी धनतेरस से होती है, जो इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह समर्थन देता है।इस पर्व की जड़ें एक पौराणिक कथा से जुड़ी हैं, जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आइए जानते हैं इस अद्भुत पर्व के पीछे की प्रेरणादायक कथा और उसका वर्तमान जीवन से क्या संबंध है।