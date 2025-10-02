Dhanteras 2025: धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, ये 7 चीजें खरीदना भी माना जाता है बहुत शुभ

Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव, यमराज और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का यह एक शुभ अवसर होता है।ऐसे में कई लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर परंपराओं के अनुसार कुछ चीजें खरीदते हैं, ताकि पूरे साल घर में सुख-समृद्धि और धन का वास बना रहे।



लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर सिर्फ महंगी चीजें ही नहीं, बल्कि कुछ सस्ती और रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है? ये वस्तुएं न सिर्फ आर्थिक लाभ देती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य भी लाती हैं।