Surya Gochar 2025: धनतेरस से पहले इन राशियों पर मां लक्ष्मी मेहरबान, सूर्य गोचर से खुलेगा किस्मत का पिटारा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 36 मिनट पर ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है, लेकिन यहां पहले से ही ग्रहों के राजकुमार बुध मौजूद रहेंगे। ऐसे में सूर्य और बुध का मिलन एक विशेष युति बनाएगा। इस संयोग का असर सभी 12 राशियों पर होगा, लेकिन खासकर 3 राशियों की किस्मत चमक उठेगी।