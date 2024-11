Shani Dev: शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिलाएं रोटी, शनिदेव दिलाएंगे कष्टों से मुक्ति

काले कुत्ते और शनिदेव का संबंध (Relation between black dog and Shanidev) धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काला कुत्ता शनिदेव का प्रिय माना जाता है। साथ ही यह यमराज और भैरव का प्रतीक भी है। मान्यता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलान से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं सभी नकारात्मक ऊर्जाओं और विपत्तियों का नाश होता है।

उपाय करने का सही तरीका (correct way to measure) शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। शाम को शनिदेव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शनिदेव का ध्यान करते हुए उनके ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा संपन्न करने के बाद काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें।

काले कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ (Benefits of feeding bread to a black dog) यदि कुंडली में शनि की महादशा या साढ़े साती चल रही है। तो ऐसे में काले कुत्ते को रोटी खिलाने का उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

काले कुत्ते को भोजन कराने से जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा और बुरी दृष्टि का प्रभाव नष्ट होता है। यह उपाय करते समय मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। क्योंकि इस उपाय से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

शनिदेव को प्रसन्न करने का सरल उपाय (Simple way to please Shanidev) शनिदेव को खुश करने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना एक सरल और प्रभावी उपाय है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि यह जानवरों के प्रति दया और सेवा की भावना को भी दर्शाता है। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।

