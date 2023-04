हनुमान जयंती पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो झेलना पड़ेगा भयंकर संकट

भोपालPublished: Apr 05, 2023 04:50:37 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Hanuman Jayanti 2023: do not make these mistakes, will face crisis: वहीं शास्त्रों में इस दिन के लिए भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक इस दिन भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जाने-अनजाने में हुई ये गलतियां आपके जीवन पर संकट ला सकती हैं...पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें हनुमान जयंती के दिन भूलकर भी किन गलतियों को करने से बचना चाहिए...