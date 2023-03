Holi 2023: होली के दिन भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, गले पड़ जाएगी मुसीबत

भोपालPublished: Mar 06, 2023 12:26:33 pm Submitted by: Sanjana Kumar

do not donate these things during two days of Holi: यदि आप सोच रहे हैं कि होली के दिन दान करना है और दान करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो आपको बता दें कि यदि कुछ खास चीजों का दान करेंगे तो यह दान आपके जीवन में खुशियों के पक्के रंग घोल देगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला आपको बता रहे हैं किन चीजों का दान मुश्किलें पैदा कर सकता है, वहीं यह भी कि आप इस दिन सौभाग्य जगाने के लिए कुछ खास चीजों का दान कर सकते हैं...