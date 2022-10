Karwa chouth: मासिक धर्म में ऐसे करें करवा चौथ व्रत का पालन, जानिये क्या कहते हैं शास्त्र

करवा चौथ का व्रत सालभर में एक बार आता है और इसकी मान्यता पति के लंबी आयु से जुड़ी हुई है। इसलिए महिलाओं में इस महत्वपूर्ण व्रत को लेकर डर बना रहता है की कही व्रत में कोई गलती या खंडित ना हो जाए। महिलाएं विशेष मनोकानाओं की पूर्ति करने के लिए कई व्रत रखती है, उसके बावजूद भी उनके मन में इस तरह की दुविधाएं बनी रहती है की कहीं व्रत के पालन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आइए जानते हैं महावारी (how Can you to do karwa chouth pooja during periods) के दौरान महिलाओं को व्रत को कैसे पूरा किया जाना चाहिए...