Indresh Ji Maharaj : “मासी जैसी मां”: भागवत कथा में इंद्रेश जी महाराज क्यों हो गए भावुक?

महाराज ने कथा के दौरान अपने जीवन का एक निजी प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में तीन बहनें थीं। पुराने समय में समाज में यह सोच आम थी कि परिवार में एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, ताकि वंश और सेवा परंपरा आगे बढ़ सके। उनके परिवार में भी यही भाव था—एक ‘लाला’ हो जाए, ताकि ठाकुर जी की सेवा और भागवत परंपरा निरंतर चलती रहे।