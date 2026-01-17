Aaj Ka Rashifal 18 January: राशिफल 18 जनवरी 2026: मौनी अमावस्या पर कैसा रहेगा आपका दिन? जानें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal Mouni Amavasya : राशिफल 18 जनवरी 2026, रविवार का दैनिक राशिफल मौनी अमावस्या : आज माघ अमावस्या है, जिसे लोग मौनी अमावस्या भी कहते हैं। आज रविवार है, तो लोग मानते हैं कि सूर्य देव की खास कृपा मिलती है। इस वक्त सूर्य मकर राशि में हैं, और चंद्रमा भी धनु से मकर में जा रहे हैं। ऐसे में कई राशियों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। आज व्रत रखना, गंगा स्नान करना, दान देना और खुद के बारे में सोचना बहुत अच्छा माना गया है। इस खास दिन पर मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, पैसा और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। जानिए आज का संपूर्ण दैनिक राशिफल।