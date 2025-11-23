नारी के भीतर असीम शक्ति निहित : साध्वी भावना भारती

बेंगलूरु
दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से, लिंग समानता प्रकल्प संतुलन के अंतर्गत युवा महिलाओं के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में साध्वी भावना भारती ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि नारी के भीतर असीम शक्ति निहित है और उस शक्ति के उत्थान का वास्तविक मार्ग आध्यात्मिक जागरण ही है।साध्वी निशंका भारती ने युवाओं के भीतर विद्यमान अपार ऊर्जा पर जोर देते हुए कहा कि यदि इसे सकारात्मक दिशा दी जाए तो यह समाज-निर्माण का सशक्त आधार बन सकती है।
कार्यक्रम में वैदिक महिलाओं पर आधारित क्विज प्रतियोगिता 21वीं सदी की वैदिक नारी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही, मंच पर वैदिक फैशन और परिधानों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें वैदिक युग की सौंदर्य-बोध और मर्यादा-प्रधान जीवनशैली को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित किया गया।कार्यक्रम में अक्का महादेवी, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई जैसी प्रेरणादायक महिलाओं की कथाएं भी साझा की गईं, उनके साहस, विद्वत्ता, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक योगदान पर विशेष प्रकाश डाला गया।
लगभग 50 महिलाओं ने भाग लिया और सभी ने सामूहिक ध्यान किया।
बड़ी खबरेंView All
धर्म-कर्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग