नारी के भीतर असीम शक्ति निहित : साध्वी भावना भारती

दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से, लिंग समानता प्रकल्प संतुलन के अंतर्गत युवा महिलाओं के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में साध्वी भावना भारती ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि नारी के भीतर असीम शक्ति निहित है और उस शक्ति के उत्थान का वास्तविक मार्ग आध्यात्मिक जागरण ही है।साध्वी निशंका भारती ने युवाओं के भीतर विद्यमान अपार ऊर्जा पर जोर देते हुए कहा कि यदि इसे सकारात्मक दिशा दी जाए तो यह समाज-निर्माण का सशक्त आधार बन सकती है।