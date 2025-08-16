Janmashtami Vrat: व्रत खोलते समय सबसे पहले क्या खाएं? जानिए व्रत खोलने से जुड़े कुछ जरूरी नियम

Janmashtami Vrat 2025: जन्माष्टमी का दिन लोगों में एक लगाव और उत्साह देखने को मिलता है। साथ ही यह व्रत हिंदी धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि 100 एकादशी के व्रत के बराबर माना जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप की पूजा होती और जन्मदिन मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है और घरों में भी झांकियां सजाई जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग नियम से व्रत भी रखते हैं । ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि व्रत करने के नियम तो मालूम हैं, लेकिन क्या व्रत तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं? अगर हैं तो क्या खाकर व्रत तोड़ा जाता है और क्या नहीं? यहां इससे जुड़ी जानकारी आपको बताई गई है, जिससे आप अपना व्रत सच्ची आस्था के साथ खोल सकें।