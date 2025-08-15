Patrika LogoSwitch to English

Janmashtami 2025 Wishes : बंसी की मधुर तान, राधा का अमर प्रेम… जन्माष्टमी पर इन संदेशों से दें शुभकामनाएं

Janmashtami 2025 Wishes: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आते ही पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। इस खास मौके पर आप इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों को Janmashtami की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 15, 2025

जन्माष्टमी 2025 शुभकामनाएं, Janmashtami 2025 Wishes in Hindi, Janmashtami 2025 quotes,Janmashtami 2025 Shayari In hindi,
Janmashtami special messages ,greetings and wishes|फोटो सोर्स - पत्रिका.com

Janmashtami 2025 Wishes Quotes & Shayari: बंसी की मधुर तान, राधा का अमर प्रेम और मटकी फोड़ की मस्ती – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आते ही पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। जन्माष्टमी हर साल की तरह इस साल भी 2025 में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है। ऐसे में इस खास मौके पर आप इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों को Janmashtami 2025 की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं (Happy Janmashtami 2025 Wishes In Hindi)

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी बल्लभम।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी की शुभकामनाएं!!
Happy Krishna Janmashtami

यशोदा का नंदलाल, हमारा रखपाल,
हम भूलनहार , वो पालनहार हरे कृष्णा!
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।
Happy Krishna Janmashtami 2025

श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।
लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम।
सांवरे की बंसी को बजने से काम।
राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम।
कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी की शुभकामनाएं!!

माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर
हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी
आओ उनके गुण गाएं, सब मिल के जन्माष्टमी मनाएं.
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

कृष्ण की भक्ति और प्रेम से दिल को सजाएं,
जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु जीवन को खुशियों से भर जाएं.
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

जन्माष्टमी 2025 शायरी (Janmashtami 2025 Shayari In Hindi)

नंदलाल की मुरली की तान,
भर दे जीवन में नई पहचान।
जन्माष्टमी का ये पावन दिन,
लाए खुशियों की सुंदर जान!

माखनचोर आया द्वार,
बज रही बंसी हर बार।
कृष्ण जन्मोत्सव की बेला आई,
भक्ति में सबकी दुनिया समाई।

छोटे-से कान्हा की मुस्कान,
जैसे खिल उठे हर अरमान।
जय श्री कृष्ण का गूंजे नाम,
हर दिल में बसी उनकी श्याम!

घूमे रास रचैया वृंदावन में,
प्यारे कन्हैया हैं हर मन में।
जन्माष्टमी पर करें हम वंदन,
जय हो नंद के आनंद!

बंसी की धुन, राधा का प्यार,
कृष्णा का नाम सबसे पार।
जन्माष्टमी का शुभ अवसर है आया,
हर दिल ने कान्हा को अपनाया।

जन्माष्टमी के सुंदर कोट्स (Janmashtami 2025 Quotes In Hindi)

"जिसके रोम-रोम में बसी हो बंसी की तान,
उसके जीवन में कभी नहीं होता कोई नुकसान।
जय श्रीकृष्ण!"

"मुरलीधर की कृपा से संवर जाए हर जीवन,
बस एक बार सच्चे मन से पुकारो – 'कान्हा'!"

"जो हर युग में धर्म का साथ दे,
वही तो है हमारा प्यारा श्रीकृष्ण!"

"राधा के प्रेम का संदेश है कृष्ण,
भक्ति, ज्ञान और कर्म का आवेश है कृष्ण।"

"कृष्णा सिर्फ एक नाम नहीं,
वो जीवन जीने की एक सुंदर कला है।"

जन्माष्टमी

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Aug 2025 01:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / Janmashtami 2025 Wishes : बंसी की मधुर तान, राधा का अमर प्रेम… जन्माष्टमी पर इन संदेशों से दें शुभकामनाएं

