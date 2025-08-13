Janmashtami 2025 Yog: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहा दुर्लभ योग, 3 राशियों पर बरसेगा श्रीकृष्ण का आशीर्वाद, होंगे ये लाभ

Janmashtami 2025 Yog: हिंदू धर्म में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति, श्रद्धा और साथ का यह परिपूर्ण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार बेहद खास संयोगों के साथ आ रहा है। ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार इस बार दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन को अत्यंत शुभ और फलदायक बना रहा है।ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि जब भी यह विशेष योग बनता है, तब श्रीकृष्ण जन्मोत्सव विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन कुछ राशियों के भाग्य भी चमकेंगे और कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद बरसेगा।आइए जानते हैं कि इस शुभ अवसर पर कौन-सी राशियाँ रहेंगी श्रीकृष्ण की विशेष दृष्टि के प्रभाव में और किन्हें मिलेगा 'लाभ ही लाभ'।