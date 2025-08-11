11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Krishna Janmashtami 2025: 15 या 16 अगस्त? जानिए सही तारीख व शुभ समय

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। इसका तारीख को लेकर लोग काफी कंफ्यूज है। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की तिथि, निशीथ पूजा मुहूर्त, महत्व और उत्सव मनाने की परंपराएं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 11, 2025

Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 (photo- grok ai)

Krishna Janmashtami 2025: सावन खत्म होते ही अब कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई है। जन्माष्टमी हर साल बड़े उत्साह, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में कई लोग इसकी तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज है। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख।

कब है जन्माष्टमी 2025?

हिंदू पंचांग के अनुसार, जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। इस साल जन्माष्टमी शनिवार, 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन ही दही हांडी का आयोजन भी होगा। निशीथ पूजा का मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 से 12:47 बजे तक रहेगा।

ये भी पढ़ें

16 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी महोत्सव, शिव के बाद कृष्ण की भक्ति में डूबेगा पूरा शहर
रायपुर
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव (Photo source- Patrika)

जन्माष्टमी का महत्व

भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन से दुनिया को धर्म, प्रेम और सत्य का महत्व सिखाया। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं।

कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी?

  • घर और मंदिरों को फूलों और लाइट से सजाया जाता है।
  • भगवान कृष्ण की झांकी सजाई जाती है और उनकी बाल लीला का मंचन होता है।
  • दही हांडी की प्रतियोगिता में लोग मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं।
  • भक्ति गीत, मंत्रोच्चारण और माखन-मिश्री का भोग लगाया जाता है।

ये भी पढ़ें

Krishna Janmashtami : कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को, नटखट कान्हा के स्वागत की तैयारी जोरों पर, लड्डू गोपालजी पहनेंगे डिजाइनर ड्रेस
जयपुर
Krishna Janmashtami on 16 August naughty Kanha welcome preparations full swing Laddu Gopalji will wear designer dress

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Festival Vrat

जन्माष्टमी

Updated on:

11 Aug 2025 06:03 pm

Published on:

11 Aug 2025 05:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Krishna Janmashtami 2025: 15 या 16 अगस्त? जानिए सही तारीख व शुभ समय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.