Krishna Janmashtami 2025: 15 या 16 अगस्त? जानिए सही तारीख व शुभ समय

Krishna Janmashtami 2025: सावन खत्म होते ही अब कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई है। जन्माष्टमी हर साल बड़े उत्साह, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में कई लोग इसकी तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज है। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख।