Krishna Janmashtami : कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को, नटखट कान्हा के स्वागत की तैयारी जोरों पर, लड्डू गोपालजी पहनेंगे डिजाइनर ड्रेस

Krishna Janmashtami : कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को पूरे राजस्थान में मनाई जाएगी। जन्माष्टमी (16 अगस्त) नजदीक आते ही शहर के मंदिरों, बाजारों और घरों में भक्ति और उत्साह का नजारा देखते ही बन रहा है। लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां जारी है। कहीं रत्न जड़ित झूले चमक रहे हैं, तो कहीं सुनहरी बांसुरी और रंग-बिरंगे वस्त्र मन मोह रहे हैं। इस बार डिजाइनर और थीम-बेस्ड सजावट की डिमांड सबसे अधिक है। घरों के मंदिर में विराजे भगवान लड्डू गोपाल के शृंगार के लिए बाजारों में खरीदारी भी परवान पर है। पोशाक से लेकर लकड़ी चांदी के झूले भी खास है। श्रद्धालु बाल गोपाल के वस्त्र, बांसुरी, शृंगार सामग्री और झूले सहित अन्य सामान की खरीदारी में जुटे हैं। गोविंददेव जी मंदिर समेत चारदीवारी, इस्कॉन मंदिर, अक्षयपात्र, अक्षरधाम मंदिर में विभिन्न दुकानों पर खरीदारी जोरों पर है।