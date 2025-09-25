Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म-कर्म

जीवों को भोगना ही पड़ता है कर्मों का फल : साध्वी आगमश्री

&nbsp;विल्सन गार्डन संघ में आयोजित नवपद आराधना के दौरान साध्वी आगमश्री ने कहा कि जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किसी को सुख देने से उसका प्रतिफल भी सुखदायी होता है, वहीं दुख या कष्ट पहुंचाने से उसका फल दुखदायी होता है। अति उग्र भाव से किया गया पुण्य या पाप [&hellip;]

बैंगलोर

Bandana Kumari

Sep 25, 2025

 विल्सन गार्डन संघ में आयोजित नवपद आराधना के दौरान साध्वी आगमश्री ने कहा कि जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किसी को सुख देने से उसका प्रतिफल भी सुखदायी होता है, वहीं दुख या कष्ट पहुंचाने से उसका फल दुखदायी होता है। अति उग्र भाव से किया गया पुण्य या पाप तुरंत फल देता है।

साध्वी आगमश्री ने बताया कि साधु-संतों के सत्संग और समागम से मनुष्य के पुण्य में वृद्धि होती है और अनेक पापकर्म नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि श्रीपाल और मैना सुंदरी को नवपद आराधना करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग धीरे-धीरे कम हुआ और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ।

साध्वी ने यह भी बताया कि नवपद आराधना आत्मा को निर्मल, शांत और पवित्र बनाती है। इससे मन में श्रद्धा, करुणा और संयम बढ़ता है और साधक का चित्त स्थिर होकर आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होता है।

संघ के चेयरमैन मीठालाल मकाणा ने कार्यक्रम का स्वागत किया। अध्यक्ष नेमीचंद भंसाली ने आभार व्यक्त किया और मंत्री सज्जन बोहरा ने संचालन किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / जीवों को भोगना ही पड़ता है कर्मों का फल : साध्वी आगमश्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.