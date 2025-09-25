जीवों को भोगना ही पड़ता है कर्मों का फल : साध्वी आगमश्री

साध्वी आगमश्री ने बताया कि साधु-संतों के सत्संग और समागम से मनुष्य के पुण्य में वृद्धि होती है और अनेक पापकर्म नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि श्रीपाल और मैना सुंदरी को नवपद आराधना करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग धीरे-धीरे कम हुआ और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ।