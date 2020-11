दीपावली पर डेकारेशन: वास्तु के अनुरूप करें सजावट, घर में ऐसे आएगी खुशहाली

यूं तो दीपावाली की तैयारी दशहरे के दिन से ही शुरू जाती है। लोग अपने घर को खूब सजाना चाहते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में प्रवेश करें। ऐसे में कई बार घर को ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि स्थितियां वास्तु के विपरीत बन जाती हैं, जो लाभ की जगह कई बार नुकसान का कारण निर्मित कर देती हैं। इसलिए घर को सजाते समय वास्तु का ध्यान भी जरूर रखें।

इस संबंध में वास्तु की जानकार रचना मिश्रा के अनुसार घर को सजाते समय सबसे पहले घर में रखे हुए कबाड़ पर ध्यान दें। कबाड़ वह सारी चीजें हैं जिन्हें आप काफी दिनों से प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। ऐसे में इस समय घर में पड़े खराब मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बंद पड़ी घड़ी, पुराने वस्त्र जो पहनने के योग्य नहीं रह गए हैं उन सभी सामग्रियों को घर से बाहर निकाल दें।