दवा से शरीर और मेडिटेशन से मिटता है आत्मा का रोग

साध्वी ने कहा, दवा शरीर के रोगों को दूर करती है, जबकि मेडिटेशन आत्मा के रोगों को मिटाता है। भगवान महावीर को भी आत्मा की गहराई में उतरने में साढ़े बारह वर्ष लगे। आत्मा की अनुभूति कठिन अवश्य है, परंतु भेद विज्ञान और कायोत्सर्ग साधना के माध्यम से इसे संभव बनाया जा सकता है। साधना से जीवन में शांति, समता, सहनशीलता और पवित्रता जैसे गुणों का विकास होता है और साधक भीतर से हल्का, शुद्ध और स्वस्थ अनुभव करता है।