Money Plant Tips: घर में इस तरह लगाएं मनी प्लांट, जितनी बढ़ेगी बेल उतना ही बढ़ता जाएगा धन, कर लें ये एक उपाय भी

भोपालPublished: Mar 09, 2023 01:26:25 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu Tips For Money Plant To get Money And Prosperity: माना जाता है कि जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में पैसा खिंचा चला आता है। लेकिन इस पौधे को लगाने के सही तरीके और उचित दिशा का चुनाव हो, तभी यह सकारात्मक असर दिखाता है। वरना इसके प्रतिकूल असर भी देखने को मिलते हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें वास्तु के मुताबिक मनी प्लांट के ये विशेष नियम और उपाय भी...