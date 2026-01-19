Garhmukteshwar Temple Mysteries: गढ़मुक्तेश्वर का रहस्यमयी गंगा मंदिर, सदियों से छिपे हैं अनसुलझे राज

मजेदार बात ये है कि यहां के चमत्कारों ने पुरातत्वविदों तक को चौंका दिया है। हर साल मंदिर में रखे शिवलिंग से एक छोटा अंकुर निकलता है। जब वो टूटता है, तो उसमें भगवान शिव और दूसरे देवी-देवताओं की आकृतियां दिखने लगती हैं। इस पर कई बार रिसर्च हुई, लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये अंकुर आखिर आता कहां से आता है। पुजारी इसे मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं।