Navratri 2025 Start Date : 21 या 22 सितंबर, जानिए नवरात्र कब से शुरू

Navratri 2025 Start Date : नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। यह मां दुर्गा और उनके नौ रूपों को समर्पित होता है। हर साल लोग नौ दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और भजन-कीर्तन के साथ उत्सव मनाते हैं। 2025 में शारदीय नवरात्रि सोमवार, कब से शुरू होगी इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आइए जानते हैं सही तारीख क्या है।
नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। इस दिन लोग घर में कलश स्थापित करते हैं। इस दिन का रंग सफेद है। और शांति और शुद्धता का प्रतीक।
इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तप और भक्ति की देवी मानी जाती हैं। लोग चंद्रमा का दर्शन भी करते हैं। इस दिन का रंग लाल है। यह ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक।
मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। यह देवी वीरता और करुणा की प्रतीक हैं। इस दिन का रंग रॉयल ब्लू है। यह शक्ति और शांति का संकेत।
मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। इस दिन का रंग पीला है। यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक।
मां स्कंदमाता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। दिन का रंग हरा है। यह दिन विकास और सौहार्द का प्रतीक।
इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो योद्धा रूप में देवी हैं। इस दिन का रंग नारंगी है। यह दिन उत्साह और जीवन शक्ति का प्रतीक।
मां कालरात्रि और देवी सरस्वती की पूजा होती है। यह दिन बुद्धि और ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। दिन का रंग मोर हरा है। यह बुद्धिमत्ता और विशिष्टता का प्रतीक।
दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा होती है। अष्टमी और नवमी के बीच संधि पूजा की जाती है। इस दिन का रंग गुलाबी है। यह प्रेम और सद्भाव का प्रतीक।
महा नवमी के दिन आयुध पूजा और नवमी होम होते हैं। कई लोग इस दिन व्रत तोड़ते हैं।
त्योहार का समापन दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी से होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि केवल पूजा का त्योहार नहीं है, यह आत्मा और मन को शुद्ध करने का भी समय है।