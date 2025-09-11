Navratri 2025 Start Date : 21 या 22 सितंबर, जानिए नवरात्र कब से शुरू

Navratri 2025 Start Date : नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। यह मां दुर्गा और उनके नौ रूपों को समर्पित होता है। हर साल लोग नौ दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और भजन-कीर्तन के साथ उत्सव मनाते हैं। 2025 में शारदीय नवरात्रि सोमवार, कब से शुरू होगी इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आइए जानते हैं सही तारीख क्या है।