Navratri Ke Upay: नवरात्रि का चौथा दिन, आज चुपके से कर दें इस चीज का दान, आएगी खुशहाली, सुख-समृद्धि से भरा रहेगा आपका घर

भोपालPublished: Mar 25, 2023 12:19:12 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Navratri Ke Upay try this on Fouth day of Navratri to get happy life: माना जाता है कि अगर आप जीवन के संघर्षों या कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा-अर्चना के बाद कुछ खास चीजों का दान जरूर करें। यह दान आप हरे या पीले कपड़े में लपेट कर करें, तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें नवरात्रि के चौथे दिन आपको हरे या पीले कपड़े में लपेट कर किन चीजों का करना है दान...