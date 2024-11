Paush Month 2024: जानिए पौष माह मे क्या करें क्या नहीं ,कैसे होते हैं पूष में जन्मे लोग

पौष माह (Paush Month 2024) पौष मास का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में असफलता नजर आती है। ऐसी स्थिति में सूर्य यंत्र की प्रतिष्ठा कर धारण करने से या पूजन करने से सूर्य का शीघ्र ही सकारात्मक फल प्राप्त होने लगता है। भारतीय पंचांग पद्धति में प्रतिवर्ष सौर पौष मास को खर मास कहते हैं। इसे मलमास या काला महीना भी कहा जाता है।

यह भी पढ़ेः यहां जानें किस देवता को क्या भोग लगाएं, सही नियम और महत्व इस महीने का आरंभ सामान्यत: दिसम्बर से होता है और ठीक मकर संक्रांति को खरमास की समाप्ति होती है। खर मास के दौरान हिन्दू जगत में कोई भी धार्मिक कृत्य और शुभमांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा यह महीना अनेक प्रकार के घरेलू और पारम्परिक शुभकार्यों की चर्चाओं के लिए भी वर्जित है। इस महीने का आरंभ सामान्यत: दिसम्बर से होता है और ठीक मकर संक्रांति को खरमास की समाप्ति होती है। खर मास के दौरान हिन्दू जगत में कोई भी धार्मिक कृत्य और शुभमांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा यह महीना अनेक प्रकार के घरेलू और पारम्परिक शुभकार्यों की चर्चाओं के लिए भी वर्जित है।

पौष माह में क्या करें क्या नहीं (What to do and what not to do in the month of Pausha) 1. इस माह में मांस-मदिरा, मूली, बैंगन, उड़द-दाल, मसूर, फूल-गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।

2. पौष माह में सुबह सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्ध्य दें। पौष माह में सूर्य देव का जलार्ध्य देने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती हैं।

3. पौष माह में तांबे की वस्तु का दान और इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य दोषों से छुटकारा मिलता है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। 4. इस माह में तला हुआ भोजन और सूखे मावा को नहीं खाना चाहिए।

पौष माह में जन्मे लोग (People born in Paush month) पौष माह एक अनोखा महीना है। इसे सबसे शुभ और अशुभ दोनों हगी महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में जन्में लोग रंग-बिरंगे और पितृभक्त के साख नाम कमाने वाले भी होते हैं।

1. इस माह में जन्मे लोग ज्यादातर लड़के नाम कमाने वाले होते हैं। 2. इस माह में जन्मे लोग स्वभाव से ईमानदार, निष्पक्ष और कोमल होते हैं। 3. इस माह के लोग रचनात्मक समस्या समाधनकर्ता होते हैं।