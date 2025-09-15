Sarva Pitru Amavasya 2025: सभी पितृ को तृप्त करने वाला ये है दिन, पूर्वजों की तिथि नहीं पता तो इन दिन करें पितृपक्ष में पिंडदान

Sarva Pitru Amavasya 2025: हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में पितृ पक्ष का विशेष और खास महत्त्व है। पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस काल को पितरों को स्मरण किया जाता है। पितृपक्ष का अंतिम दिन "सर्वपितृ अमावस्या(Sarvapitri Amavasya)" कहलाता है। इस दिन परिवार के लोग अपने पूर्वजों का श्रद्धा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। इसलिए इसे पितरों को विदा देने का दिन भी कहा जाता है। इसलिए जिनको भी अपने पितरों की मृत्यु की तिथि नहीं पता वे इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को मानी जाएगी।