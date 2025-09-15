Pitru Paksha 2025 Daan List: पितरों के नाम पर दान करें ये सारी चीजें, देखिए लिस्ट

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की अपनी एक अहम भूमिका है। इस दौरान हर साल अपने पितरों को खुश करने के लिए लोग अनुष्ठान करते हैं। इसे अत्यंत पवित्र और पुण्य काल माना जाता है। इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में पितृलोक से हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस समय श्राद्ध, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इन कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और घर-परिवार पर सुख-समृद्धि की वर्षा करते हैं। इस दौरान कुछ विशेष दान करने की परंपरा है, जिन्हें करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।