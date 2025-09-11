Pitru Paksha 2025: ये करके पा सकते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद, पितृ पक्ष में इन तीन पौधों के पास जरूर जलाएं दीपक

Pitru Paksha की अवधि इस समय चल रही है। पितृ पक्ष इस साल 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगी। पितृ पक्ष का यह 15 दिन का समय अपने पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। इस दौरान किए गए पूजा-पाठ और उपायों से जातक एवं उसके परिवार को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। इस अनुष्ठान को करने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं। जिसमें एक विशेष पेड़-पौधों को दिया दिखाना या या उसके नीचे दीपक जलाना भी शामिल है। पितृ पक्ष के समय कुछ विशेष पेड़-पौधों के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है।