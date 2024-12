Ravana Dreams: रावण के 4 अधूरे सपने, जिनको पूरा करने की थी चाहत

धार्मिक मान्यता है कि रावण साधारण मानव नहीं था। लेकिन उसी महत्वाकांक्षाओं ने उसे असाधारण बना दिया था। उसने अपने जीते जी बहुत कुछ हासिल किया। वह प्रकांड पंडित भी कहलाया। जैसा कि वह सोने की नगर लंका का राजा था। परंतु वह इससे भी संतुष्ठ नहीं था। रावण के चार सपने ऐसे थे जिनको वह पूरा करना चाहता था।

स्वर्ण में सुगंध पैदा करना (to smell gold) लंकापति रावण का पहला सपना था कि वह सोने में सुगंध पैदा करे। क्योंकि उसकी पूरी लंका नगरी स्वर्ण से बनी हुई थी। लंका हर चीज से सुसज्जित थी। जिसमें हर प्रकार का ऐशोआराम और सुख था। मान्यता है कि लंका की चमक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन उसमें सुगंध नहीं थी, जिसे रावण पैदा करना चाहता था। लेकिन मृत्यु के बाद यह सपना अधूरा रह गया।

समुद्र के खारे पानी को मीठा करना (sweetening sea water) राक्षस राज रावण का दूसरा सपना था कि वह समुद्र के खारे पानी को मीठा करे। क्योंकि रावण की लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। इसके साथ ही मान्यता है कि वह खून के रंग को भी बदलना चाहता था कि खून का रंग लाल न हो।

स्वर्ग तक सीढ़ी (staircase to heaven) रावण चाहता था कि लंका से स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाए। क्योंकि उसकी मानसिकता थी कि किसी भी व्यक्ति को मरना न पड़े। जीवित ही स्वर्ग तक जाए। हालांकि, मान्यता है कि रावण ने स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का प्रयास भी किया था। लेकिन वह बीच में ही सो गया था, तो इस वजह से वह इस कार्य को करने में असफल हो गया।