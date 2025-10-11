Aarti ka Sahi Tarika: खड़े होकर करें आरती या बैठकर? जानिए आरती करने का क्या होता है नियम

हालांकि कुछ परिस्थितियों में बैठकर आरती करना भी स्वीकार्य है। अगर कोई व्यक्ति बीमार, वृद्ध या शारीरिक रूप से कमजोर है, तो वह बैठकर आरती कर सकता है। घर के मंदिर में अगर जगह कम है, तो भक्त श्रद्धा से बैठकर भी आरती कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात आरती करते समय मन में भक्ति और भावनाओं की पवित्रता होनी चाहिए, न कि केवल शारीरिक मुद्रा पर ध्यान। शास्त्रों में कहा गया है “भावप्रधानं न क्रियाप्रधानं” अर्थात भगवान कर्म नहीं, भाव देखते हैं। इसलिए अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो बैठकर की गई आरती भी उतनी ही फलदायी होती है जितनी खड़े होकर की गई।