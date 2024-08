शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह है सही तरीका, इन दिशाओं से करें अभिषेक, भगवान शिव हो जाएंगे प्रसन्न

right way to offer Jal to Shivling: आमतौर पर भगवान शिव के अभिषेक की प्रथा समुद्र मंथन के बाद से शुरू हुई मानी जाती है। कथाओं के अनुसार हलालल पान के बाद शिवजी को अधिक गर्मी लगी थी। ऐसे में देवी-देवताओं ने जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाने लगा। इससे वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है शिवजी के अभिषेक का सही तरीका…