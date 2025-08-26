Rishi Panchami 2025: पापों का प्रायश्चित और पुण्य प्राप्ति का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की पूरी जानकारी

Rishi Panchami Puja Vidhi: हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन आने वाला यह व्रत पापों से मुक्ति और सप्त ऋषियों की कृपा पाने का अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में जाने-अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। खासकर महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह व्रत रजस्वला काल में हुए धार्मिक दोषों को दूर करने वाला होता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, पूजा और दान करने का विशेष महत्व है।