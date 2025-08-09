जिन शासन के उजियारे थे संत मिश्रीमल: साध्वी अणिमाश्री

साध्वी दिव्ययशा ने कहा कि महापुरुष का जीवन खुली किताब है। संत मिश्रीमल ने श्रमण संघ को मजबूती दी। वे सत्य-अहिंसा के परिपालक थे। जीवनभर लोगों को सही दिशा, सही मार्गदर्शन किया। छत्तीस कौम के लोग उनके प्रति समर्पित थे। उनकी ज्ञान की साधना, चारित्र की साधना इतनी निर्मल-उज्जवल थी कि वे व्यक्ति के नब्ज को स्वभाव को पहचानते थे। संघ के हित में अपना पूरा जीवन समर्पित किया।साध्वी कंचन कंवर ने अंजलि मेहता को 9 उपवास के प्रत्याख्यान कराए। संघ के मंत्री पदमचंद बोहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रचार-प्रसार मंत्री सागर बाफना ने बताया कि सुरेश छल्लानी, भंवर लाल, महेंद्र गन्ना आदि ने भागीदारी निभाई।