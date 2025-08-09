बाहर से कठोर, भीतर से कोमल थे संत मिश्रीमल : साध्वी

साध्वी नंदिनी ने कहा कि मरुधर केसरी संत मिश्रीमल एक अद्भुतता, अनुपम एवं अलौकिक छवि के धनी थे। उनकी कथनी एवं करनी एक थी। वे मिश्री की भांति बाहर से कठोर और भीतर से मीठे कोमल थे। साध्वी ने संत रूपचंद के 98 वें जन्मोत्सव पर कहा कि गुरु रूप जैन ही नहीं, बल्कि छत्तीसों कौम के गुरु थे। जो आत्म ज्ञान से अंतर्मन का दिया जलाते थे। जो भी उनके चरणों में पहुंचे, उनको जागृत किया। वे जिनशासन के ज्योतिर्मय नक्षत्र थे। वे वचन सिद्ध, प्रज्ञा पुरुष थे। मेवाड़ आचार्य मोतीलाल के 68 वें पुण्योत्सव पर उनके गुणगान करते हुए कहा कि आचार्य मोतीलाल मेवाड परंपरा के अंतिम आचार्य रहे। जिनका जीवन मोती की तरह पारदर्शी था। उन्होंने 20 वर्षो तक मेवाड परंपरा का कुशल संचालन और नेतृत्व किया। साध्वी चंदा के 73 वें पुण्योत्सव पर उनका गुणगान करते हुए कहा कि साध्वी की साधना में परिपक्वता थी और वाणी में मधुरता। साध्वी ऋषिता ने गुरु गुणगान में स्तवन की प्रस्तुति दी। संघ मंत्री नेमीचंद दलाल ने संचालन करते हुए कहा कि श्रमण संघ के निर्माण और संगठन को बनाए रखने में मरुधर केसरी एवं लोकमान्य संत ने अपना विशिष्ट योगदान दिया।अध्यक्ष प्रकाशचंद चाणोदिया, जंबु कुमार दुगड़, शकुंतला मेहता, महिला मंडल मंत्री रेखा पोखरणा, चमेली खिंवेसरा ने विचार रखे। लाभार्थी शांतिदेवी जवरीलाल रातड़िया परिवार रहे। शांतिलाल चाणोदिया, अशोक बागरेचा, पारसमल भलगट, सुभाष भंसाली के साथ ही त्रिशला महिला मंडल, त्रिशला बहू मंडल, राजाजी नगर युवा मंडल, ब्राह्मी कन्या मंडल, जिनेश्वर युवा मंडल के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।