Santan Saptami 2025: निसंतान दंपत्ति जरूर करें सूर्यदेव का ये खास व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?

Santan Saptami 2025: हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।