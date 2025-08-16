Santan Saptami 2025: निसंतान दंपत्ति जरूर करें सूर्यदेव का ये खास व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?

Santan Saptami 2025: हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
पंचांग के अनुसार, वर्ष 2025 में संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त 2025, रविवार को मनाया जाएगा।
सप्तमी तिथि प्रारंभ: 29 अगस्त, रात 8:25 बजे
सप्तमी तिथि समाप्त: 30 अगस्त, रात 10:46 बजे
पूजा का शुभ मुहूर्त (निशिता काल): सुबह 11:05 बजे से दोपहर 12:47 बजे तक
इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान सूर्य और संतान गोपाल की विशेष पूजा करती हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान के जीवन से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से माताओं को अपनी संतान की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए करना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने पर माता संतति सुख और संतान की आयु बढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।