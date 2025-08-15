Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती का खौफ खत्म! जानें प्रेमानंद महाराज का चमत्कारी उपाय

उनका मानना है कि यह मार्ग बेहद सरल और सीधा है। विश्वास, धैर्य और सतत नामजप। जो इसे अपनाता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और किसी ग्रह-नक्षत्र की शक्ति उस पर असर नहीं डाल सकती। उन्होंने प्रह्लाद जी की कथा का भी उल्लेख किया, जिसमें वे कहते हैं कि कैसे असुरों के वार, आग, पानी, और पहाड़ भी एक सच्चे भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि प्रह्लाद जी हर पल हरि हरि का नाम लेते थे।