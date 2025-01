Shattila Ekadashi Puja Vidhi: षट्तिला एकादशी पर भूलकर भी न छूएं ये 2 चीजें, जानें धर्म ग्रंथों ने क्यों लगाई है रोक

Shattila Ekadashi 2025: कब है षटतिला एकादशी, जानिए कैसे करें व्रत और पूजा एकादशी के दिन इन चीजों का न करें स्पर्श (Do not touch these things on the day of Ekadashi) डॉ अनीष व्यास ने बताया कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है तो इस दिन चावल से बनी चीजों का भी सेवन न करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श न करें और न ही जल अर्पित करें। एकादशी के दिन वाद-विवाद न करें और न ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लेकर आएं। एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। डॉ अनीष व्यास ने बताया कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है तो इस दिन चावल से बनी चीजों का भी सेवन न करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श न करें और न ही जल अर्पित करें। एकादशी के दिन वाद-विवाद न करें और न ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लेकर आएं। एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें।

पुराणों में उल्लेखित है एकादशी व्रत की महिमा (The glory of Ekadashi fast is mentioned in the Puranas) डा. अनीष व्यास ने बताया कि स्कन्द पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या, तीर्थ स्थान या किसी तरह के पुण्याचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती। पदम पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करता है।

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था एकदशी व्रत का महत्व (Shri Krishna had told Yudhishthir the importance of Ekadashi fast) कात्यायन स्मृति में जिक्र किया गया है कि आठ साल की उम्र से अस्सी साल तक के सभी स्त्री-पुरुषों के लिए बिना किसी भेद के एकादशी में उपवास करना कर्त्तव्य है। महाभारत में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को सभी पापों ओर दोषों से बचने के लिए 24 एकादशियों के नाम और उनका महत्व बताया है।